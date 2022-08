Controcorrente, la fucilata di Sgarbi: "Carfagna? In maniera assolutamente servile..."

01 agosto 2022 a

Pd o non Pd? Questa la risposta che deve trovare Carlo Calenda per il suo partito, Azione, in vista delle prossime elezioni. Nelle ultime ore, però, le distanze sembrano essersi fatte molto più profonde. Insomma, l'apparentamento potrebbe sfumare, rendendo il centrodestra ancor più favorito in vista delle urne.

E a fare il punto su ciò che Calenda dovrebbe fare, ospite in collegamento a Controcorrente, la trasmissione in onda su Rete 4, ecco Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, nel suo ragionamento, punta anche il dito contro le celebri transfughe i Forza Italia, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, contro le quali spende parole molto pesanti.

"Ma il problema non è di Letta e dell'alleanza che fa con Calenda - premette Sgarbi nel suo intervento -. Il problema è di Calenda: se si stringe a Letta ha perso tutto. Perde credibilità e anche voti. Se sta al centro ha la possibilità di intercettare voti di personaggi come quelli che avete ricordato che sono stati legati a Berlusconi a doppio filo, in maniera assolutamente servile, come Carfagna e Gelmini. E adesso dovrebbero andare a sinistra trasportati da Calenda? Se Calenda sta al centro quel loro spostamento ha un significato", conclude un Vittorio Sgarbi tranchant.