Nicola Gratteri, le minacce della super-toga: "Me lo mastico come un chewing-gum"

Nicola Gratteri non ci sta a essere tirato per la giacchetta. Il procuratore di Catanzaro smentisce qualsiasi candidatura politica dopo che le voci su una sua corsa alle Politiche si sono fatte insistenti. "Sono abituato a prendere decisioni, a partecipare a 8-10 riunioni al giorno e a rapportarmi con oltre 3.000 persone ogni giorno di cui ho la responsabilità. Oggi la politica è mediazione al ribasso, ma non è così che si risolvono i problemi degli italiani".

Gratteri dunque tira dritto, perché nessuno - come lui stesso ammette ad Affaritaliani - può dirgli di lasciar perdere o fermarsi. "Chi si azzarda a farlo, me lo mastico come un chewing-gum, dice senza mezzi termini ribadendo ancora di vivere per il suo lavoro: "Ho fatto una vita da selvaggio e quando tornavo a casa mi toglievo scarpe e pantaloni per evitare di consumarli – ha risposto a Perrino – E se giocavo a calcio, anche se mi facevo male dovevo evitare di zoppicare. Altrimenti, altro che metodo Montessori. Ho vissuto in case senza imposte e ho preparato da solo, in due anni, il concorso da magistrato. Sono arrivato diciassettesimo allo scritto, poi all’orale ho perso qualche posizione. Amo questo lavoro in modo viscerale".

Insomma, niente discesa in campo. Neppure a fianco del primo partito, Fratelli d'Italia. Da tempo infatti non si faceva che parlare di una candidatura con Giorgia Meloni ma il magistrato preferisce proseguire il suo impegno sociale: "Ogni settimana ricevo nel mio ufficio gli ultimi, quelli che nessuno ascolta. Do loro la parola per 10 minuti e cerco di risolvere i loro problemi. Certo, ogni tanto arrivano anche quelli un po’ più ‘matti’, ma ne complesso sono persone che portano istanze vere. Io faccio questa vita, che c’entro con la mediazione al ribasso? Ho accettato di fare il consulente gratuito e con altri professionisti e magistrati ho prodotto libri e progetti di riforme. Sa quanti parlamentari mi chiamano per chiedermi consigli?".