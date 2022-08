Crosetto sbotta contro Celata: "Conosco bene la linea di La7"

02 agosto 2022 a

a

a

Duro botta e risposta ieri sera su La7 durante il debutto della nuova trasmissione primetime “La corsa al voto” condotto da Paolo Celata, Alessandro De Angelis, Silvia Sciorilli Borrelli. A metà serata Guido Crosetto, ospite in studio, ha reagito all’obiezione mossa da Celata circa la posizione sull’aborto espressa da Giorgia Meloni durante il comizio per Vox in Spagna. “Ha parlato dei suoi valori, quelli che ritiene siano valori”, cercava di spiegare il fondatore di Fdi. “Giorgia Meloni ha il diritto di pensare quello che vuole sull’aborto. Se lei cercasse nel programma di Fratelli d’Italia un punto per una legge che cancelli l’aborto non lo troverebbe mai”. Celata ribatte: “Parla della famiglia e non è sposata…”

"Solo giornalisti o anche comuni mortali?". Crosetto fa a pezzi Formigli su Civitanova

Crosetto cerca di spiegare, poi non si trattiene più: “Se poi lei ce l’ha con la Meloni, la chiami qua e si confronti. Io so benissimo che la linea di questa rete sia una linea… e lo capisco e fate benissimo a dimostrarlo fin dal primo giorno. È un’evidente linea di questa rete, fate bene a dimostrarlo anche oggi, tanto è chiaro a tutti la linea di questa rete, del direttore, è chiarissima la vostra posizione sulla Meloni". Crosetto ha poi proseguito cercando di chiarire cosa intende Fratelli d'Italia per famiglia. Ma Paolo Celata è tornato sul battibecco. “A me questa cosa che noi siamo contro non mi piace per nulla. Sono molto dispiaciuto”. Interviene anche De Angelis: Se Giorgia Meloni vuole venire in questi studi sarà la ben accetta e la tratteremo come trattiamo tutti gli ospiti facendo domande, ascoltando le risposte perché in primo luogo siamo giornalisti. Sono molto dispiaciuto caro Guido che hai fatto così perché sai benissimo che non c’è nessun mandato editoriale. Invece di seguire questa logica del complotto editoriale un leader che vuole dimostrare di essere tale va ovunque. Tu stavi con Berlusconi quando Berlusconi si presentava da Travaglio con Santoro. La Meloni andasse da Formigli e rispondesse, venisse qui. Si chiama democrazia".

"Solo giornalisti o anche comuni mortali?". Crosetto fa a pezzi Formigli su Civitanova

Crosetto a questo punto ammette: oggi sono particolarmente nervoso perché questo Paese ha raggiunto oggi un nuovo livello che io pensavo non potesse raggiungere per una cosa di cui ho promesso non parlare in pubblico. Ma vi assicuro che questa campagna elettorale sarà la peggiore che assisteremo e lascerà dei danni a questo Paese che pagheremo nei prossimi decenni”. Celata ha infine chiuso la trasmissione ringraziando Crosetto “perché veramente mi dispiace”, ha detto il giornalista di La7, “spero ci sia un’altra occasione per chiarirci, se c’è bisogno, per fare un’intervista per sentire le ragioni di una parte importantissima del Paese”.