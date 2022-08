Nicola Porro inchioda Enrico Letta: "La tassa scelta dal mazzo, così uccide l'Italia"

02 agosto 2022 a

Anche Nicola Porro si aggiunge a chi critica l'ultima sparata di Enrico Letta: aumentare le imposte. Lo sfogo del conduttore di Quarta Repubblica, programma di Rete 4, viene ricondiviso da Giorgia Meloni in un tweet dove si legge: "Gli italiani hanno già subito abbastanza i governi di sinistra: non ne vogliono un altro che per 5 anni continui solo a tassarli, raccontando la storiella che è l'unico modo per risollevare l’Italia. Le imprese devono poter investire e i giovani lavorare. Bravo Porro! Basta Tasse".

Lo stesso Porro non ci era andato per il sottile chiedendosi se sia mai possibile che "l'unica ricetta che hanno per risolvere i tanti problemi di questo Paese sia sempre e comunque quella di aumentare le imposte". E ancora: "In questo caso Letta ha scelto dal mazzo l'imposta di successione".

Lo stesso Matteo Renzi, che di destra non è, aveva rimproverato il segretario dem: "Penso che, chi oggi inizia la campagna elettorale come ha fatto Enrico Letta, non sta contrastando la destra, ma le sta regalando la vittoria". Per lui "se voglio contrastare la destra non posso partire chiedendo la tassa di successione e imbarcando quelli che non vogliono Draghi. L'appello all'unità lo può fare chi toglie i voti alla destra, non chi glieli regala". Messaggio arrivato? Chissà.