Zona Bianca, Santanchè contro Fiano: "Quando lui viene a Forte dei Marmi..."

"Zona Bianca è tutta in Versilia stasera": Emanuele Fiano, ospite in studio di Giuseppe Brindisi, ha commentato così il fatto che molti ospiti non fossero lì con loro ma in collegamento. "Noi siamo l'avamposto qui a Cologno", ha risposto allora il conduttore. E il deputato del Pd è andato avanti: "Solo io e Daniele Capezzone siamo rimasti qui in città, noi lavoriamo". "Anche noi", è intervenuta Daniela Santanchè.

Alle parole della senatrice di FdI, Fiano ha risposto in maniera maliziosa: "Vabbè Forte dei Marmi è più un luogo di vacanza". "Santanchè, Fiano vuole fare le provocazioni", ha provato a buttarla sull'ironia Brindisi. Ma la situazione intanto era già cambiata. Infatti il dem ha insistito: "Noi andiamo a Forte dei Marmi da tre generazioni, però quest'anno vacanze non ce ne saranno, c'è la campagna elettorale". A quel punto la meloniana è intervenuta per fare una precisazione: "Io capisco che Fiano quando viene a Forte dei Marmi fa le vacanze, io ci lavoro".

Quanto detto dalla senatrice deve avere infastidito parecchio il deputato, la cui replica infatti è risultata piuttosto piccata: "Ma certo, Daniela Santanchè ha lavorato tutta la vita, io ho scioperato tutta la vita essendo comunista. Ho mangiato molti bambini ma ho lavorato davvero poco, infatti ho la partita Iva solo da 30 anni". "Io non ho detto questo", è intervenuta la Santanchè. Ma Fiano ha continuato: "Non capisco perché ti innervosisci, hai già vinto le elezioni, sei già ministra, perché ti innervosisci? Stai serena". A quel punto la senatrice, in preda alla sconforto, ha chiosato: "Che livello basso".