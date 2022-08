Rita Dalla Chiesa: "Voglio gente seria al governo che difenda i diritti degli animali"

12 agosto 2022 a

a

a

Rita Dalla Chiesa guarda alle prossime elezioni. E di fatto sui social spiega quali sono le sue aspettative da prossimo governo. "Dal nuovo governo - scrive su Twitter - voglio consapevolezza vera sui diritti degli animali. Voglio un programma dove ci sia spazio anche per loro. Voglio gente seria che se ne occupi sul campo. Voglio che i soldi che vengono elargiti per i canili o gattili non finiscano nelle tasche dei privati".

"Nessuno capirà mai quel dolore": Rita Dalla Chiesa, uno sfogo che fa male

Parole chiare che sottolineano l'attenzione di Rita Dalla Chiesa per gli animali. E il suo appello sui social non è passato inosservato. Matteo Salvini le ha subito risposto: "Ha ragione Rita Dalla Chiesa, che ringrazio per la grande sensibilità sul tema. Anche in questo caso “Volere è potere”, nel mio anno da ministro per la prima volta nella storia venne stanziato dal Viminale un milione di euro per combattere canili e gattili lager e premiare le strutture virtuose. E aggiungo: occorre inasprire le pene per chi abbandona, maltratta, sevizia e per chi fa del male ai nostri compagni di vita animali. Sarà una premura della Lega".

La mossa di Signorini inquieta Belen Rodriguez: a Mediaset si dice che...

Per il Carroccio dunque nuove norme per difendere i diritti degli animali saranno una priorità.