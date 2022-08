Rita Dalla Chiesa straziante sul nipote: "Il dolore enorme che ha dovuto affrontare"

Francesco Fredella 01 agosto 2022 a

Rita Dalla Chiesa parla di suo nipote Lorenzo Santoro. Lei lo chiama Lollo, tra i due c’è un rapporto bellissimo. Rita è una nonna attenta, premurosa, che professa l’amore vero nei confronti del piccolo Lorenzo. Lui, purtroppo, ha dovuto fare i conti con un grande dolore nella vita. “Lorenzo ha dovuto già affrontare un dolore enorme, la scomparsa del papà Massimo. Capivo che niente sarebbe stato come prima e ho dovuto fare un grosso lavoro anche su di me. Non volevo creargli una bolla in cui si sentisse soffocato, ma lasciargli aperto un corridoio per il futuro”, racconta nel corso dell’intervista a Famiglia Cristiana.

Il piccolo Lorenzo, in questi anni, ha avuto a che fare con il lavoro in tv di sua nonna. Che dice: “Entrare a contatto con il mio lavoro gli ha aperto gli orizzonti. Io mi sono sempre occupata di temi sociali, lo abituo ad essere responsabile”.

Adesso si parla del possibile arrivo di Rita al GfVip di Alfonso Signorini. Sarebbe un vero colpo per il conduttore: se la trattativa andasse in porto la Dalla Chiesa potrebbe raccontarsi in tv nei lunghi mesi di reality. Spazio alle emozioni, che nella sua vita non sono mai mancate. La Dalla Chiesa, se dovesse entrare nella casa più spiata d'Italia potrebbe regalare a tutti emozioni indimenticabili. Tutti la vogliono, sembra che la trattativa sia in corso. E per Mediaset sarebbe un grande colpo.