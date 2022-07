Gf Vip, la mossa di Signorini inquieta Belen Rodriguez: si dice che...

Francesco Fredella 28 luglio 2022 a

Alfonso Signorini continua a lavorare sodo: il Grande Fratello Vip sta prendendo forma. Concorrenti vip, qualche personaggio preso dal mondo della Rete, per la nuova edizione che torna a settembre su Canale 5. E c’è molta attesa. “Quinto indizio…Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello Vip…A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”, scrive il direttore di Chi- conduttore del Gf vip. Subito in Rete scoppia la caccia all’uomo: di chi si tratta?

Per adesso mistero. Stando, però, alle ultimissime indiscrezioni, il cellulare potrebbe essere quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, che è uno dei concorrenti in lista per il reality. Qualcuno addirittura in Rete dice: “È Eurospin (è questo il nomignolo che ha dato ormai da tempo a Spinalbese)…”. Non è una novità che Spinalbese possa essere uno dei papabili concorrenti: l’abbiamo annunciato mesi fa.

Adesso, i followers notano lo stesso portachiavi e lo stesso modello di cellulare. Insomma, potrebbe essere per davvero lui. Cosa dirà la Rodriguez? Ma Spinalbese nella casa troverà Chadia Rodriguez e Antonella Fiordelisi: per loro sembra ormai fatta. Insomma, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo e la popolare cantante e conduttrice volto di Discovery saranno nel cast del Gf vip insieme alla sorella di Elettra Lamborghini, Ginevra e George Ciupilan. Poche, anzi scarse possibilità, per Pamela Prati e Giulio Raselli. Chissà cosa accadrà per Rita Dalla Chiesa e Federico Fashion Style.