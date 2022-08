Rita Dalla Chiesa imbarazza Lerner: "Contro la 'parte giusta' mio padre ha combattuto"

02 agosto 2022 a

a

a

Una lezione per Gad Lerner arriva da niente di meno di Rita Dalla Chiesa. La conduttrice e giornalista replica a un post del collega nel quale si legge: "Buoni 80 anni caro Adriano. Vissuti dalla parte giusta". Il riferimento di Lerner è allo scrittore Adriano Sofri. Eppure la figlia del generale Dalla Chiesa ha qualcosa da ridire: "Dalla parte giusta?? - chiede su Twitter - Ne è così sicuro? E glielo dice una figlia che ha visto combattere il proprio padre e i suoi uomini tutta la vita contro quella che lei definisce 'parte giusta'".

"Stato feroce con i fratelli Bianchi?": la furia della Dalla Chiesa contro Sansonetti

Un'osservazione che non fa una piega e alla quale Lerner non replica. D'altronde non è la prima volta che la Dalla Chiesa si scaglia contro i "buonisti". Qualche giorno fa la sua difesa a Giorgia Meloni le è costata cara. Esprimendo alla leader di Fratelli d'Italia solidarietà e provando a spiegare, con moderazione e lucidità, perché la sinistra, in particolare quella al femminile, si accanisca contro la leader di Fdi, ecco che Rita è stata travolta dalle critiche.

"Hanno paura di perdere il posto": Rita Dalla Chiesa smaschera le colleghe, "per il potere..."

Tra queste le più vergognose: "Questa (Rita, ndr) fa rivoltare suo padre nella tomba" scriveva un utente mentre un altro le faceva eco: "Suo padre si starà rivoltando nella tomba. Lui è morto per combattere il malaffare e lei difende un partito con parecchi condannati proprio per malaffare". Finita qui? Neanche per sogno: "Se lei approvala violenza e la cattiveria di questa signora (la Meloni, ndr), di sicuro suo padre si sarebbe vergognato".