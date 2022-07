Rita Dalla Chiesa, uno sfogo che fa male: "Nessuno capirà mai quel dolore"

Francesco Fredella 19 luglio 2022 a

Parteciperà al GfVip? Mistero. Rita Dalla Chiesa, una delle conduttrici più forti della televisione italiana, potrebbe essere una delle concorrenti del reality di Alfonso Signorini. Si tratta di un personaggio che potrebbe dare molto a quel programma: una donna sapiente, saggia, garbata, elegante. Unica. Per anni è stata al timone di Forum, la sua seconda casa. In queste ore cinguetta sui social. L'ultimo messaggio è riferito alla morte del giudice Paolo Borsellino, brutalmente ucciso dalla mafia 30 anni fa, pochi mesi dopo la strage di Capaci (dove morirono Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta).

GfVip, amara sorpresa per Rita Dalla Chiesa. Gira una strana voce...

“E’ un dolore che non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle, che si rinnova nel ricordo di altri dolori,di altre famiglie…”, scrive Rita sui social. Suo padre, il generale Dalla Chiesa, venne ucciso dalla mafia a Palermo. Era un uomo di grande coraggio, punto di riferimento per tutti i carabinieri da sempre. “Nessuno può capire il dolore che si prova”, rivela Rita ai suoi followers. “Nessuno, anche la persona che ti ama di più, se quel dolore non l’ha attraversato, potrà mai capire il senso che tenti di dare alla tua vita…”

Subito dopo viene sommersa da messaggi di stima, come sempre.“Siamo in tantissimi a volerti bene e a partecipare sommessamente al tuo dolore…”, scrive un utente. Se dovesse sbarcare nella casa di Cinecittà allora sarebbe veramente una bellissima pagina di televisione: la Dalla Chiesa potrebbe dare tanto, soprattutto alle nuove generazioni. Pare che stia decidendo proprio in queste ore.

"Hanno paura di perdere il posto": Rita Dalla Chiesa smaschera le colleghe, "per il potere..."

