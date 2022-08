Fabio Caressa ha tradito Benedetta Parodi? "Ho avuto...", tutta la verità

12 agosto 2022 a

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono più uniti che mai. I due, dopo il matrimonio, hanno avuto tre figli. Per il commentatore storpino, nonostante il passare degli anni, è difficile dimenticare il primo incontro: "Benedetta aveva lo smalto blu alle mani, era simpatica, matta quanto basta. Poco tempo dopo la invitai al cinema. Rispose che voleva giusto vedere Romeo e Giulietta con Leonardo DiCaprio, mi sarei ammazzato".

E così, Caressa optò per presentarsi al cinema dopo "un lungo aperitivo". Da quel giorno i due sono sposati da 23 anni. A lei Caressa deve tanto: "Io vedevo il buio - ammette alle colonne del Corriere della Sera - Bene mi ha fatto vedere la luce, ero convinto di dover sempre combattere e lottare, invece lei mi ha insegnato a sorridere, a essere persino ottimista".

Poi la domanda su un eventuale tradimento, alla quale il commentatore sportivo non ha atteso prima di rispondere: "Sono di tendenza monogamo, un po’ per evidenti limiti fisici, un po’ per timidezza. Ho avuto solo fidanzamenti lunghi, tranne nel periodo prima di mettermi con Bene". Insomma, Caressa è sempre stato fedelissimo. Infine il pensiero non può che andare ai tre figli Matilde, Eleonora e Diego: "Cerco di lasciarli liberi, però mi piace averli intorno. Sono bravi. Abbiamo insegnato loro il bello della famiglia, l’unità, la voglia di aiutarsi, il rispetto per il prossimo, anzi, tante cose le imparo ogni giorno io da loro".