In Onda, Ernesto Galli Della Loggia smonta il Partito comunista: "Con chi è seduto a Bruxelles"

Si parla ancora delle parole di Silvio Berlusconi su Sergio Mattarella a In Onda. Qui, nella puntata di venerdì 12 agosto su La7, Debora Serracchiani si dice certa che esiste un "patto di potere siglato a destra in caso di vittoria elettorale. Berlusconi dice sì a Meloni Presidente del Consiglio ottenendo in cambio, attraverso la riforma presidenzialista, il via libera per il Colle". Non è d'accordo Ernesto Galli Della Loggia.

Lo storico, in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile, controbatte: "Berlusconi ha dimostrato scarsa dimestichezza con la grammatica istituzionale e con le buone maniere". Fin qui la Serracchiani potrebbe anche trovarsi d'accordo, se non fosse che Della Loggia prosegue: "Certo è che questa gaffe viene usata dal Pd che si vuole mostrare sempre istituzionale, non ci vedo nessun allarme". Sempre per lui non esiste modo migliore di perdere le elezioni se non quello della sinistra che continua a gridare al fascismo.

"Il partito comunista è seduto dal 1960 a Bruxelles con posizioni non filo-europeiste, quindi anche il centrodestra cambierà". "Lei ha troppa fiducia", risponde la Serracchiani stizzita mentre i conduttori sono costretti a intervenire. "Avete idee diverse, punto", conclude Telese tentando di riportare la tranquillità in studio.