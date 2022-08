Piero Angela morto a 93 anni: l'addio del figlio Alberto

13 agosto 2022 a

Piero Angela non è più tra noi. Il divulgatore scientifico, conduttore e saggista è venuto a mancare all’età di 93 anni. L’annuncio è stato dato dal figlio Alberto, che su Facebook ha scritto “buon viaggio papà”. Il padre di Superquark era un volto noto in tutta Italia, che adesso ne piange la scomparsa.

L’eredità lasciata da Angela è pesantissima: prima del successo di Quark, la sua carriera era iniziata negli anni Cinquanta, con i servizi come corrispondente da Parigi. Negli anni Sessanta erano arrivate le conduzioni dei telegiornali e dei primi programmi di stampo storico-scientifico, poi negli anni Settanta si è distinto anche per le performance al piano nella conduzione di Di jazz in jazz. Recentemente la Rai lo aveva omaggiato con uno speciale sulle sue origini: Angela è infatti uno dei grandi padri del giornalismo e della divulgazione scientifica in televisione.