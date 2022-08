Piero Angela, la rivelazione di Pippo Baudo: "L'ultima volta che ci siamo visti..."

13 agosto 2022 a

"Ci lascia un grande della televisione italiana, un uomo unico. Il padre della divulgazione scientifica": Pippo Baudo ricorda in modo affettuoso Piero Angela, morto oggi - sabato 13 agosto - a 93 anni. Secondo il celebre conduttore televisivo, si trattava di "un uomo molto generoso, ricco di temperamento e anche un grande musicista, abbiamo suonato il pianoforte a quattro mani".

"Ho una grande amarezza, un grande dolore. Ci siamo visti qualche tempo fa in occasione di un premio e mi aveva detto: ’allora siamo vecchi, gli avevo risposto di no scherzando con lui, come facevamo sempre'", ha raccontato ancora Baudo in un’intervista all’Agi. Poi, sentito dall'Adnkronos, ha aggiunto: "L'Italia deve molto a Piero Angela, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui. Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa".

Secondo Baudo, dalla Rai dovrebbe arrivare un gesto concreto per onorare la memoria del divulgatore scientifico: "Mi aspetto che gli venga intitolato un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura". E ancora: "Lui era un moto continuo di intelligenza e curiosità. Credo che non abbia mai fatto una vacanza in vita sua. Era meticolosissimo e capace di creare squadre di lavoro eccellenti". Infine, parlando del loro legame ha confessato: "Avevamo un rapporto molto amichevole e simpatico".