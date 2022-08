Calenda, "ha iniziato dalla Annunziata poi..": un tentativo disperato prima del voto

14 agosto 2022 a

Carlo Calenda protagonista del dibattito politico e televisivo. Il leader di Azione, dal 7 agosto scorso, ha collezionato una sfilza di ospitate. In soli sei giorni Calenda è stato presente per ben 9 volte. Il tutto è iniziato nel salotto di Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, dove il leader di Azione ha annunciato il divorzio dal Partito democratico. Poi è stata la volta de La Corsa al Voto, su La7, mentre martedì - scrive TvBlog - c’è stata la prima doppietta, con l’europarlamentare in onda sia a Morning News al mattino su Canale 5 che a Filorosso in prima serata su Rai 3.

Finita qui? Neanche per sogno: mercoledì Calenda si assicurato un posticino a Omnibus sempre su La7, seguita prima di cena dall’apparizione al Tg4. Ancora Rete 4 giovedì, con l’intervista rilasciata a Zona Bianca e ‘capatina’ improvvisata qualche ora dopo a In Onda, con l’inviato Luca Sappino che lo ha intercettato in strada. Venerdì, infine, Calenda era tra gli ospiti di Agorà Estate.

Insomma, nonostante il numero uno di Azione si dica convinto di intercettare i voti del centrodestra, sembra che qualche timore lo nutra. Le sue continue ospitate appaiono più come un tentativo disperato di convincere gli elettori in vista del 25 settembre.