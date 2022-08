Matteo Renzi contro la violenza estremista: "Nessuno ne parla?"

14 agosto 2022 a

Matteo Renzi si esprime sull'attacco a Salman Rushdie, prima, e sulle minacce a J. K. Rowling, poi. "Bisogna contrastare la violenza estremista e l’odio legato alla cancel culture - ha premesso su Twitter il leader di Azione -. L’aggressione a Rushdie e le minacce a J. K. Rowling sono minacce alla libertà di tutti. Non sono temi da campagna elettorale? Non importa: la politica deve reagire. Ovunque".

Dopo che lo scrittore è stato aggredito dal 24enne Hadi Matar, alla scrittrice sono arrivate alcune minacce. "Non ti preoccupare, sei la prossima", si legge nel messaggio indirizzato via Twitter alla J.K. Rowling, che dopo l'attentato contro Rushdie aveva espresso la propria solidarietà allo scrittore. La replica è arrivata dall'utente Meer Asif Aziz, di origine pachistana e che si descrive come 'studente e attivista'.

La minaccia ha poi sollevato diverse reazioni di condanna. Tra queste, appunto, quella di Renzi che lancia una frecciata ai colleghi affinché l'argomento diventi di interesse pubblico. Intanto la Rowling, nota per essere l'autrice della saga di Harry Potter, ha ironizzato sulle linee guida di Twitter contro l'incitamento all'odio. La piattaforma non ha infatti cancellato il commento dell'utente, già segnalato in passato per le sue posizioni estremiste.