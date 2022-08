Enrico Mentana, "imparate a rispettare": furia durante Lecce-Inter

15 agosto 2022 a

La prima di campionato tra Lecce e Inter non è stata digerita da Enrico Mentana. Il direttore di Tg La7 infatti si è scagliato contro Dazn con un lungo post di protesta pubblicato sui social. Parole di fuoco che hanno acceso anche altri utenti che hanno dovuto fare i conti con la pay tv per le partite della Serie A.

Mentana non ha usato giri di parole e ha attaccato senza se e senza ma la piattaforma: "Dopo mezz'ora che guardo Lecce-Inter, Dazn mi oscura la partita e mi chiede di riabbonarmi, dopo avermi regolarmente spillato i soldi ogni mese. Dazn, cordialmente: impara a rispettare i clienti". E dopo il caso di Lecce-Inter i problemi si sono ripetuti ancora una volta nel corso del pomeriggio e della serata di ieri. Anche in questo caso le proteste non si sono fermate e a scendere in campo sui social sono stati anche diversi esponenti del mondo politico come Carlo Calenda, Matteo Salvini, Maurizio Gasparri e Debora Serracchiani.

Insomma la piattaforma di Dazn necessita di qualche aggiustamento in corso. Già lo scorso anno c'erano stati diversi problemi, poi rientrati nel corso della stagione. Gli utenti si augurano che anche quest'anno sia così. Di certo le partite saranno serratissime con un campionato scoppiettante che vede in prima fila per il titolo Milan, Juve, Inter, Roma e Napoli.