Marta Fascina e la foto che fa il giro del web: gli auguri di Ferragosto con Berlusconi

Marta Fascina ha festeggiato insieme a Silvio Berlusconi il Ferragosto. In una foto apparsa sui social la compagna del Cavaliere appare sorridente al suo fianco con un calice di vino in mano. La coppia brinda a questo Ferragosto pensando però anche alla campagna elettorale che già da domani riprenderà senza esclusione di colpi. E nella foto postata sui social dal Cavaliere, Marta Fascina appare in forma smagliante mostrando un fisico da fare invidia.

Lei con un top con le maioliche e il Cav in camicia blu per festeggiare il giro di boa di questa estate che porterà dritti dritti alle urne. Il Cav ha voluto festeggiare il Ferragosto con un pranzo regalando anche un messaggio agli elettori: "Vi auguro di trascorrere un Ferragosto sereno, una Festa della Madonna Assunta con i vostri cari e con le persone che amate. Da domani si ricomincia a lavorare per l’Italia!".

Insomma la campagna elettorale da domattina riprende. E Berlusconi è in campo più che mai. Questa mattina in un’intervista a Libero ha voluto ribadire la sua posizione riguardo alle polemiche degli ultimi giorni per le sue posizioni sul presidenzialismo e lo ha fatto mettendo nel mirino il Pd che ha usato le sue parole per attaccarlo in modo scomposto: "La vera anomalia democratica è il Pd che è al governo da 11 anni", ha affermato l'ex premier.