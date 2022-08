Marta Fascina, "introdotta nel circolo di Arcore...": chi è davvero la compagna di Berlusconi

09 agosto 2022 a

La tenacia di Marta Fascina l'ha ripagata. In un lungo plauso, Giuseppe Vatinno descrive quella che è la personalità dell'attuale compagna di Silvio Berlusconi. Innanzitutto, ecco smentite le voci che la definiscono campana. Sì perché la Fascina è delle Provincia di Reggio Calabria. Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, la 32enne - scrive la firma di Affaritaliani - "diviene addetta stampa del Milan, mentre comincia anche una attività giornalistica. Grazie a Galliani è introdotta nel circolo di Arcore quando c’è ancora Francesca Pascale e scala rapidamente le posizioni fino a diventare la preferita di Re Silvio".

La Fascina, che ha da poco suggellato il suo rapporto con il leader di Forza Italia, non rimane però a guardare. Secondo Vatinno, "se qualcuno pensava fino a poco tempo fa che fosse solo una bella statuina agli ordini e ai comandi di qualcuno si è dovuto rapidamente ricredere". Basta pensare alle parole rivolte a Renato Brunetta, dopo il suo addio a Forza Italia.

Anche quello - si legge - fa capire che "Marta era molto diversa dall’idea della 'gattina ornamentale del Re', come i media la dipingevano. Anzi, aveva delle affilate unghie e con quelle graffiava e come". Non sarebbe infatti un caso per Vatinno, che la deputata azzurra sia stata vista in tutte le riunioni politiche del centrodestra. Addirittura, prosegue, si mostra sempre "come autorevole padrona di casa".