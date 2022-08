Marta Fascina candidata? Un clamoroso ribaltone: le indiscrezioni dai vertici

07 agosto 2022 a

Entro il 21 agosto le liste devono essere chiuse. Pochi, pochissimi giorni. E ora ovviamente le trattative impazzano, così come i leader di partito, armati di carta e penna, cercano di trovare la miglior soluzione possibile. Mission (quasi) impossibile: accontentare tutti è utopia, qualcuno per forza di cose resterà fuori.

E particolarmente complicato potrebbe essere il rebus in Forza Italia, dove i seggi diminuiranno per il taglio delle poltrone. E potrebbero ulteriormente diminuire per il calo di consensi. Silvio Berlusconi correrà come capolista in cinque circoscrizioni e in un collegio da stabilire. Tra i pochi sicuri, la compagna Marta Fascina. E se solo poche ore fa sembrava dovesse correre in un seggio in Brianza, ora emerge anche una seconda possibilità: potrebbe essere candidata nella sua Campania. La decisione nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Dunque, come rivela la Stampa, tra chi è in bilico c'è Andrea Ruggeri, così come l'ex governatrice del Lazio, Renata Polverini, e ancora il vicepresidente della Camera, Simone Baldelli. Clamoroso ma vero, potrebbe non essere riconfermato anche Valentino Valentini, lo storico "ambasciatore" di Berlusconi. Per quel che riguarda i volti nuovi, che saranno pochi, potrebbe spuntarla Giulio Gallera, l'ex assessore alla Sanità in Lombardia, così come dovrebbe trovare spazio Roberto Cota, ex governatore del Piemonte, passato con gli azzurri.