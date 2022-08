Albino Ruberti, il sospetto di Porro: "Sapete quale giornale non ne parla? Forse..."

20 agosto 2022 a

Ritorna dopo la pausa di Ferragosto, Nicola Porro, e la sua "Zuppa" online non può non partire dal "favoloso caso" di Albino Ruberti, il capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri costretto a dimettersi per il video rubato che lo vede minacciare e insultare in strada Vladimiro De Angelis, fratello dell'europarlamentare Pd Francesco, al grido "chiedimi scusa in ginocchio, ti ammazzo, ti sparo". Una brutta storia che potrebbe nascondere gli affari e i rapporti, non sempre limpidi, dei dem al potere a Roma e nel Lazio.

"Chi è davvero Ruberti". Bomba politica sulla campagna elettorale di Letta

"Questa roba è una dinastia di poteri, professoroni, massonini e comunistelli (Roberto è figlio di Antonio Ruberti, storico rettore della Sapienza nonché ex ministro, ndr)", ricorda Porro. In ballo ci sono politica, consorzi, regalie e soldi pubblici. "Il presidente del Comitato industriale, il fratello prende 90mila preferenze, e già questo è lo scandalo, e il capo di gabinetto lo vuole ammazzare", ricorda ancora Porro. "Addirittura oggi Labate sul Corriere della Sera racconta che Ruberti ha iniziato a inc***si per un punto conteso in una partita di tennis".





Nicola Porro e il caso Ruberti, guarda qui il video





"Questa è la classe dirigente del Partito democratico - prosegue Porro nella sua quotidiana video-rassegna stampa -. Questi miliardi sono gestiti da questa gente qua. La Stampa parla di Suburra, su Libero Alessandro Sallusti chiede alla magistratura di trattare Ruberti come un fascistello di destra. La cosa strana è che il Messaggero di Roma, non parla di questa storia. Toc toc! Forse conosce i protagonisti? L'uomo più potente di Roma e i fratellini De Angelis e il Messaggero di Roma non ne parla? Solo un trafiletto in prima? Mmmh, storia straordinaria".