Giorgia Meloni, il raptus di Loredana Bertè: "Perché si deve vergognare"

Continua a tenere banco la questione della fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia. Fiamma che lì è rimasta, nonostante la richiesta di Liliana Segre di rimuoverla: dall’intervento della senatrice a vita ne è poi scaturita una lunga e accesa discussione politica, che ancora non si accenna a placarsi. Stavolta a intervenire in maniera dura nei confronti di Giorgia Meloni e del suo partito è Loredana Bertè.

“Signora Meloni - ha esordito in un video diffuso su Instagram - quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili. Lei la rimuove, ha capito? Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più perché per quel simbolo son stati uccisi”.

L’attacco della Bertè non è finito qui: “Lei si deve vergognare, signora Meloni. Non l’ho chiamata ‘onorevole’ perché di onorevole lei non ha niente, come la maggior parte dei politici italiani”. Parole molto dure, quelle utilizzate dalla cantante: per ora la leader di Fdi ha deciso di non replicare, ma non è escluso che possa farlo in seguito.