Giorgia Meloni, scontro tra Rampelli e Ricci: "Cosa stai dicendo?"

17 agosto 2022 a

a

a

Scontro molto acceso a Omnibus su La7 tra Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia e Matteo Ricci del Pd su Giorgia Meloni. Come sempre l'esponente del Pd si è adeguato alla moda in voga inn questo momento nel suo partito: sputare odio sulla leader di Fratelli d'Italia.

"Ho notato che...". Veronica Gentili, un dettaglio clamoroso sulla Meloni

E così in diretta afferma: "Per la prima volta la coalizione di centrodestra è guidata da un partito e da un leader che rivendica l'Msi". Parole pesantissime che ancora una volta tentato di minare la credibilità politica della leader di Fratelli d'Italia lanciatissima nei sondaggi. E così Rampelli decide di intervenire e di rispondere per le rime. "Stai dicendo ancora una volta delle cose prive di fondamento. Il Pd farebbe bene a tacere su alcuni argomenti e ad essere più sobrio".

Presidenzialismo, ora è diventato un insulto. Che roba è la sinistra

L'esponenente dem è stato dunque zittito in pochi minuti. Il conduttore ha poi riportato la clama tra i due ospiti in collegamento proseguendo nel dibattito. Ma di certo l'attacco di Ricci denota un odio abbastanza radicato dalle parti del Nazareno per Giorgia Meloni che ripetutamente viene attaccata ora sul fascismo ora sulla fiamma presente sul simbolo. A nulla è valso il recente video in diverse lingue con cui la Meloni ha pronunciato per l'ennesima volta (lo ha fatto anche in passato) la sue personale abiura del ventennio. La sinistra prosegue nella sua propaganda senza sosta. L'obiettivo è uno solo screditare l'avversario politico usando spesso argomenti sepolti dalla Storia solo per una manciata di voti in più.