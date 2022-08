Rita Dalla Chiesa, la vergogna degli insulti dopo la candidatura: "Tuo padre..."

22 agosto 2022 a

a

a

La candidatura di Rita Dalla Chiesa con Forza Italia è un grande segnale per il centrodestra. Una personalità di spessore, figlia del generale Cralo Alberto Dalla Chiesa, che potrà dare il suo contributo in Parlamento grazie al suo impegno decennale contro la mafia. Nessuno, a rigor di logica, potrebbe contestare la candidatura della Dalla Chiesa. ma in realtà le cose non stanno così. Su Twitter infatti, subito dopo l'annuncio della candidatura, si sono scatenati i soliti haters che non hanno perso l'occasione per attaccare la Dalla Chiesa. Innanzitutto ci sono i grillini feriti: "Candidata in Puglia con Forza Italia, criticare h24 la Raggi ha dato i suoi frutti. Ma poi dico, proprio con Forza Italia", scrive un utente.

Pd, piccoli antisemiti crescono. Ecco la "meglio gioventù" dem

Un altro ci va giù pesante e tira in ballo anche il Generale Dalla Chiesa: "Forza Italia, il Generale si sta rivoltando nella tomba". E ancora: "Hai venduto l'anima al diavolo". Ma gli attacchi, scorrendo i commenti si fanno sempre più duri: "Vergognati, ma vergognati veramente. Abbi pietà del cognome che porti, non ti basta avre vissuto di rendita solo per quel cognome?". E ancora: "A quanto pare sproloquiare su twitter come fa Rita Dalla Chiesa paga...".

Pd, un partito di estremisti rossi: con chi lo sta riempiendo Letta, i nomi horror

Insomma l'odio non conosce fine. C'è chi ricorda per colpirla in modo insensato i tempi di Forum: "Fdi o la Lega rilanceranno candidando Santi Licheri o Tina Lagostena Bassi". Poi c'è chi addirittura si pone il problema della fiction sul Generale Dalla Chiesa prevista nelle prossime settimane su Mediaset: "Sarà rappresentata da un'attrice. Essendo candidata, mi chiedo se creerà problemi". Insomma l'odio online corre e non si ferma. A sinistra sono sempre pronti a mettere nel mirino l'avversario anche quando si tratta di una persona con la storia familiare di Rita Dalla Chiesa.