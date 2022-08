Controcorrente, Corradino Mineo smentito in diretta da Salvini

22 agosto 2022 a

Il video dello stupro in strada di Piacenza "Giorgia Meloni non l'avrebbe mai pubblicato. Solo che l'aveva pubblicato Matteo Salvini, e due ore dopo è dovuta corrergli dietro". Corradino Mineo, ospite in studio di Controcorrente su Rete 4 si lancia in una improvvida lettura "indiscreta" di quanto accaduto nelle ultime ore. La polemica è nota: la Meloni sui social pubblica una parte del video, censurata, dell'aggressione di una donna ucraina da parte di un richiedente asilo africano.

Enrico Letta e Pd hanno parlato di scelta indegna, una strumentalizzazione in campagna elettorale, e la leader di FdI ha replicato accusando la sinistra di usare la vicenda per colpirla, senza peraltro dire una parola sulla violenza in sé. Ma secondo Mineo, nasce tutto da Salvini. "La Meloni fa di tutto, in questo momento".

Poi però Veronica Gentili lo interrompe e lo gela. "E' arrivata una replica della Lega alle parole di Mineo. Le pagine social del partito di Matteo Salvini non hanno mai pubblicato il video dello stupro di Piacenza ma solo la notizia del crimine. Ci difenderemo dal fango di qualche opinionista disinformato nelle sedi opportune".

"Beh sa io l'ho visto, posso aver visto male però l'ho visto", balbetta Mineo. "Sono andato a vedere le pagine di Salvini e c'era". "Hai visto il video?", lo incalza la Gentili. "Ho visto la notizia e c'era il riquadro del video, che io non ho aperto perché la cosa mi...". Sarebbe bastato un clic per scoprire la verità.