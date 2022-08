Omnibus, "cos'è davvero la Meloni": l'esperta che va in tv per insultarla

22 agosto 2022 a

Il post in cui Giorgia Meloni ha mostrato e condannato lo stupro avvenuto a Piacenza ha scatenato un polverone politico. In queste ore piovono attacchi da tutte le direzioni nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, il cui caso è diventato molto dibattuto anche nelle varie trasmissioni televisive. Ospite di Omnibus, su La7, la politologa Sofia Ventura ha attaccato la Meloni per la maniera in cui si occupa di immigrazione.

"Vergogna, muti sulla donna stuprata": sfogo durissimo della Meloni che incenerisce Letta

“Non tratta la questione - ha dichiarato l’esperta - ma semplicemente mette insieme gli immigrati con l’idea della criminalità e lo fa in maniera sistematica, magari non nelle interviste con i grandi giornali ma sui social. Chi la segue sa bene che non è la signora conservatrice e moderata che in qualche modo si vuole presentare oggi, ma è un’altra cosa”. Intanto sul video postato dalla Meloni continuano a piovere interventi polemici da parte degli avversari. Enrico Letta ha parlato di un atto “indecente e indecoroso” e ha invitato tutti a fare una campagna elettorale sui temi perché “non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”.

Carlo Calenda ha invitato la leader di Fdi a rimuovere quel video: “Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo”.