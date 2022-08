L'aria che tira, Montaruli: "Meloni indecente? Cosa sfugge a Letta"

22 agosto 2022 a

Continuano a tenere banco le polemiche politiche per il video dello stupro di Piacenza diffuso sui social da Giorgia Meloni, che lo ha ripreso da Il Messaggero. Enrico Letta ha definito questo gesto “indecente e indecoroso” e ha invitato tutti a “fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi” perché "non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”. A L’aria che tira, su La7, Augusta Montaruli ha risposto al segretario del Pd.

“La missione di un politico - ha esordito la deputata di Fdi - è che quella strada dovrebbe essere controllata e sicura: una donna non dovrebbe avere a paura di percorrerla e di essere stuprata. Invece in Italia non si può dire che quella strada non è sicura, che quella strada è stata percorsa da un immigrato probabilmente clandestino che ha stuprato un’immigrata che invece ha ragione di stare in Italia in quanto rifugiata. Ecco qual è il vero scandalo”.

Poi l’attacco a Letta: “Gli dico di leggere molto bene il post della Meloni perché è riportato il quotidiano che ha pubblicato quel video. Non c’è un problema di privacy. La vera critica - ha chiosato la Montaruli - la sinistra dovrebbe farla a se stessa, che ha lasciato con un ministro indecente che le nostre strade fossero in balia dell’immigrazione clandestina”.