Guido Crosetto contro Serracchiani: "Non sono scemo e non mento"

"Il governo ha fatto molto, lo avete fatto cadere e ora è difficile trattare in Europa". Debora Serracchiani del Pd, in collegamento con In Onda su La7, getta la croce addosso a Guido Crosetto, anche lui in collegamento. Dimenticando, diciamo così, un piccolo particolare: Fratelli d'Italia, di cui Crosetto è stato fondatore, era da sempre all'opposizione e che la crisi di governo, come noto, è legata solo e soltanto a dinamiche interne alla maggioranza.

Si parla di gas e crisi energetica. "Sembra che questo governo non abbia fatto nulla - spiega la Serracchiani -. In realtà l'aumento dei costi delle bollette è antecedente alla guerra in Ucraina ed è poi stata aggravata dal conflitto. Gli interventi del governo ci sono stati, avevamo fatto il Decreto Aiuti e a settembre ci sarà il Decreto Aiuti bis, entrambi intervengono sulle bollette. Sufficiente, no, ma se non aveste fatto cadere il governo probabilmente avremmo avuto un premier più autorevole e forte per andare in Europa a chiedere un tetto europeo al prezzo del gas. Si è voluto far cadere il governo nel momento peggiore possibile. Siete stati irresponsabili".





Crosetto prima ride amaramente, poi replica: "Per dovere di cronaca, io me ne sono andato 4 anni fa per non essere più un collega della Serracchiani. Non ho fatto cadere il governo e nemmeno Fratelli d'Italia, ha fatto tutta la maggioranza". "Ha ragione - riconosce la Serracchiani - intendevo la destra. E anzi penso che se Crosetto fosse stato in Parlamento il governo non sarebbe caduto". "E non mi sono permesso di dire che il prezzo del gas dipende da questo governo, perché non sono scemo e non mento". Gioco, partita e incontro.