Silvio Berlusconi, “la sua pizza è mondiale”: clamoroso, dove è stata inventata

25 agosto 2022 a

Silvio Berlusconi forse non lo sa, ma in Finlandia hanno inventato una pizza che porta il suo nome e ha pure vinto il campionato mondiale nel 2008. Una squadra di pizzaioli finlandesi, appartenente alla catena Kotipizza, ha creato una pizza che da oltre un decennio è tra le prime dieci più vendute in Finlandia.

Ma quali sono gli ingredienti? Carne di renna affumicata, funghi cantarelli e cipolle rosse fresche, il tutto appoggiato su un impasto di segale e farina integrale. Ovviamente si tratta di una pizza lontana anni luce dalla tradizione italiana e in particolare napoletana, ma ha un significato importante per i finlandesi perché nasce da un episodio politico che all’epoca fece abbastanza scalpore. Era il 2005 quando Berlusconi da presidente del Consiglio ebbe la meglio proprio sulla Finlandia nell’assicurarsi l’assegnazione della sede dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

I finlandesi se la sono legata al dito, anche per alcune battute di Berlusconi sul loro cibo che non può competere con quello italiano, e così una squadra di pizzaioli qualche anno più tardi ha creato la pizza Berlusconi. La catena Kotipizza la propone in tutti i punti vendita, che sono circa 300 in tutta la Finlandia: la pizza del Cav è sempre tra le 10 più richieste.