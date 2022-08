Guido Crosetto, "avevo provato a dirlo": amara verità sull'Italia in ginocchio

27 agosto 2022 a

Il problema dell’energia è strettamente legato a quello del gas ed è del tutto esploso in questi giorni, con le bollette che stanno toccando rincari da record, che mettono in ginocchio famiglie e imprese italiane. “Avevo provato a dirlo in tempi non sospetti - ha twittato Guido Crosetto - ma pochissimi qui, nessun giornale e soprattutto nessuno dei politici che oggi pontificano erano interessati all’argomento”.

“Anzi - ha aggiunto Crosetto - mi sono preso insulti e reprimende perché esageravo. Sempre così, prima o poi ci arrivate tutti”. L’ex deputato di Fratelli d’Italia ha ripubblicato una serie di tweet degli ultimi due anni in cui affrontava la questione. Il primo risale al 23 gennaio 2020: “A casa, sdraiati sul divano, al caldo, con la televisione accesa siamo straordinari ambientalisti. L’ambiente è un tema fondamentale per il nostro futuro ma non è meno fondamentale l’energia, la sua produzione e soprattutto le fonti. Chi non lo ha presente, non ha futuro. Anche sull’energia”.

Poi sei giorni più tardi: “Quali sono le basi minime per sperare di conservare un ruolo economico/manifatturiero di primo piano nel mondo? Intanto disporre dell’ossigeno: finanza ed energia. Se perdi la finanza e l’energia, non hai futuro. Bene, allora occorre una strategia per difenderle”. E ancora il 5 febbraio 2022: “Lo dico in modo poco elegante: vi site resi conto che una parte della manifattura italiana migliore, anche quella che esporta oltre il 90% del fatturato, rischia di morire (non di essere indebolita, morire) per il problema costo energia, materie prime, trasporti, forniture?”.