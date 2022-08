Fuori dal Coro, terremoto-Mario Giordano: chi porta in studio tra poche ore

29 agosto 2022 a

a

a

La stagione televisiva, con la complicità delle elezioni il 25 settembre - data senza precedenti in Italia -, riparte prima del previsto. Ed ecco che domani sera, martedì 30 agosto, su Rete 4 tornerà in onda Mario Giordano con il suo urlatissimo Fuori dal Coro. Con il ritorno della trasmissione, la rete Mediaset torna al suo "palinsesto titolare: già ripartito Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio mentre oggi, lunedì 29 agosto, torna in pista anche Nicola Porro con il suo Quarta Repubblica.

Perché la democrazia è in pericolo: Meloni e Giordano, fucilata contro la sinistra

Il canale diretto da Sebastiano Lombardi, in verità, ha coperto in modo incessante il racconto politico per tutta l'estate. Tanto che, stando ai dati Auditel, nelle otto settimane comprese tra domenica 3 luglio e sabato 27 agosto, Rete 4 è risultata la rete leader di ascolto nei programmi in prima serata con una media del 6,3% dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 21.30-23.30. Insomma, un clamoroso successo.

"Pd allucinante, democrazia in pericolo": il terrore di Mario Giordano, cosa può accadere al voto

E Mario Giordano, domani, inizierà la nuova stagione con un'ospite d'eccezione: Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia. Insomma, per Fuori dal Coro il botto di share è assicurato. Tra gli altri ospiti, anche il candidato del Pd, Carlo Cottarelli. Oltre alla politica, a Fuori dal Coro si parlerà della crisi energetica e dal carovita. E ancora, un approfondimento sulle ultime tappe nella lotta al coronavirus e un focus sul cambiamento climatico. Infine, Giordano tornerà subito ad occuparsi anche di uno dei suoi must, ossia le occupazioni abusive di case di privati. Lo spettacolo sta per iniziare...