Al Bano Carrisi definitivo: "Cosa penso dei cantanti che insultano la Meloni"

30 agosto 2022 a

a

a

"È sbagliato insultare Giorgia Meloni perché, anche se si hanno idee diverse, non è così che si discute e si dialoga": Al Bano prende le difese della leader di Fratelli d'Italia. Che nelle scorse ore, durante una manifestazione del suo partito a Catania, ha detto: "Oggi il mood degli artisti è 'mi alzo e insulto Giorgia Meloni'. Secondo voi, è possibile che non ne esista uno che la pensi in maniera diversa? Secondo me no, è invece possibile che quelli che la pensano in maniera diversa non hanno il coraggio di dirlo".

L'avete riconosciuta? Sta facendo impazzire il web: ecco come...

Parlando degli artisti che non si espongono, la Meloni ha poi espresso un dubbio: "Non è che lo fanno perché pensano che questa sinistra democratica poi non li fa più lavorare?". Al Bano, allora, interpellato dall'Adnkronos sulla questione, ha spiegato: "Io ho lavorato per quasi 60 anni e sono sempre stato lontano dalle forze politiche, che fossero di destra o di sinistra".

"La verità arriverà": la frase bomba della Lecciso su Romina Power, esplode il caso

Il cantante di Cellino San Marco, poi, ha continuato: "C'è stato un periodo in cui chi abbracciava una certa ideologia aveva le porte della carriera spalancate: io non l'ho mai fatto e sono stato per questo premiato dal pubblico". Intanto prosegue il tour elettorale di Giorgia Meloni, per la quale c'è stato un vero e proprio bagno di folla a Catania.