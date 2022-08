Jasmine Carrisi vola in classifica sul web con il suo nuovo brano, il video in tenedenza

Francesco Fredella 25 agosto 2022 a

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso brinda ad un altro successo. La cover di "Nessuno mai", realizzata con Al Bano e Clementino, risulta in tendenza su YouTube. E', al momento, uno dei video più visti dell'ultima settimana. Tra l'altro Jasmine Carrisi, che tornerà presto in televisione, sta inanellando un successo dopo l'altro. La musica, prima di tutto, e poi la tv: corteggiata sia dalla Rai, sia da Mediaset. Si parla, infatti, di un suo arrivo al Gf vip, ma sembra che la piccola di casa Carrisi abbia detto no. Molto probabile, invece, il ritorno a The Voice senior, il programma di Antonella Clerici che va in onda su Rai1. Sarà proprio lei uno dei volti dei giurati come è già accaduto due edizioni fa.



"Nessuno mai" è uscito su tutte le piattafome dal 15 luglio, prodotto da AC Production di Al Bano Carrisi con arrangiamenti del maestro Alterisio Paoletti in collaborazione con la Just Entertaiment di Sergio Cerruti.