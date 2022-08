Makkox insulta ancora gli italiani: "Una roba fatta per Scimpanzé"

31 agosto 2022 a

Il fumettista Marco Dambrosio, in arte Makkox, torna a insultare l'elettorato di centrodestra. Questa volta il disegnatore lo fa in tv, in collegamento con Omnibus, il programma mattutino di La7. Nella puntata di mercoledì 31 agosto, Makkox rincara la dose: "Ho detto che questa campagna elettorale è semplice, fatta da un testo per scimpanzé". Insomma, per il disegnatore gli scimpanzé "siamo noi". Al tentativo del conduttore di chiedere di scendere nei dettagli e spiegare, Dambrosio replica: "O siamo noi così, o loro". E allora Enrico Letta, che ha improntato la campagna proprio su due scelte, il bianco e il nero e gli opposti? "Io sono stato attaccato ma la mia riflessione nasce proprio da quella campagna lì". Da qui la stoccata anche ai dem: "Il Partito democratico mi ha demoralizzato. È così che ci vedono?".

Solo ieri, a La Stampa, il volto di spicco di Propaganda Live aveva accusato la campagna elettorale di vantare un livello bassissimo: "Viene da pensare che a preparare i messaggi sia una scimmia: ‘ti piace di più la banana o un sasso in faccia?’. In realtà, questi messaggi sono confezionati per raggiungere un certo tipo di pubblico, diciamo, terra terra".

Poi la solita e vergognosa retorica: "L'ignoranza è concime per la destra". Il motivo? "Mentre la sinistra si basa su valori controintuitivi. Esempio: è giusto accogliere il migrante, anche se può rubarti il lavoro. La destra ti dice: meglio accogliere il turista, che ti porta i soldi".

