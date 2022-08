Gas, Nicola Porro: "Siete dei deficienti e cretini", chi viene travolto

31 agosto 2022 a

"Se un continente dipende da un fornitore che si chiama Russia, e quel continente che dipende dalla Russia fa la guerra alla Russia per interposta persona, cioè attraverso l'Ucraina, e non pensa che avrà qualche problema sulle forniture di gas, ebbene quello è un continente di deficienti e di cretini": Nicola Porro non usa mezzi termini e tacca direttamente l'Europa per quello che sta succedendo sul fronte del gas. Una crisi gravissima e probabilmente destinata a durare.

Il conduttore di Quarta Repubblica ne ha parlato durante una diretta social, l'ormai nota "Zuppa di Porro", condannando in modo schietto le politiche messe in atto da Bruxelles e dai governi nazionali nell'ambito della crisi del gas. Secondo il giornalista, si tratta di un vero e proprio suicidio energetico ed economico. Facendo un esempio semplice, poi, Porro ha detto: "Se mando a fanc**o il fruttivendolo da cui mi rifornisco di porri, poi devo trovare un'alternativa per rifornirmi".

Un concetto non troppo difficile, secondo Porro, che però l'Europa non sarebbe in grado di capire. "Nel frattempo i vertici europei fanno questa fantastica, mega, gigantesca transizione Green che non serve sicuramente a nulla se non a rendere più costosi i gas e i fossili - ha continuato il giornalista -. L'impressione è che siamo guidati da degli ubriachi".