Quarta Repubblica, l'allarme di Graziosi: "Non trovo il gas, il governo intervenga"

31 agosto 2022

La situazione in Italia non è delle migliori. A Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro, l'ad di Cartiere di Trevi S.p.A. Franco Graziosi ha ammesso: "Non trovo il gas per la mia azienda". Da qui l'appello all'esecutivo: "Se non interviene il Governo il rischio è che si fermi la filiera della carta, servizio essenziale al Paese". Per Graziosi serve dunque un tetto al prezzo del gas, un raddoppio degli aiuti alle imprese e contratti di fornitura gas.