Controcorrente, Mughini scatenato: "Cifre mostruose, cosa deve fare Draghi"

Giampiero Mughini ci va giù pesante. L'opinionista di Controcorrente, il talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, parla del caro bollette che sta piegando la nostra economia. Di fatto Mughini condivide le parole di Matteo Salvini che intervenendo in diretta ha affermato che le cifre con cui hanno a che fare commercianti e imprenditori, ma anche le stesse famiglie, sono mostruose. Cifre che vanno a minare il potere di acquisto ormai sventrato dal peso dell'inflazione.

E Mughini con toni durissimi affrema: "Io condivido quello che ha detto Salvini, non ci sono dubbi che stiamo parlando di cifre mostruose, mostruose. Se vuoi impedire alla nostra Nazione di restare ferita in profondità, perché se chiudono migliaia di imprese la ferità sarà profonda, allora Draghi deve intervenire".

Poi però arriva l'affondo: "Certo è curioso che gli stessi che hanno sgambettato Mario Draghi ora chiedano aiuto a lui. Quelli che lo hanno sgambettato in aria e che invece di essere espulsi restano in campo". Insomma Mughini chiede a gran voce un intervento rapido del governo per cercare di dare una sterzata a questa situazione che sta di fatto affossando il Paese in una terribile crisi economica.