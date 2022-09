Baby influencer inchioda i politici su Tik Tok: il suo clamoroso "vaffa"

Fabrizio Biasin 03 settembre 2022 a

E, niente, dovevano aspettarselo, perché non è che son tutti fessi. E stiamo parlando dei tiktoker. E stiamo parlando dei politici a caccia di "voti giovani". E stiamo parlando del biechissimo tentativo di tutta una serie di "boomer imbellettati" (gli stessi politici) di arraffare consenso secondo il principio "il voto di un 18enne vale come quello di un 90enne".

Nella giornata di ieri è spuntata la clip di tale Emma Galeotti, giovine donna (19 anni) col suo bel seguito social, che in poco meno di 3' ha spiattellato in faccia a lor signori l'amara verità, questa: «Piacere sono Emma Galeotti e sono candidata del partito Italia Ok. Per un'Italia... ok». E insomma, fin dall'inizio l'intento è chiaro: sbertucciare Renzi e compagnia, ovvero tutti i politici che pensano di poter far presa sulla cosiddetta "Generazione Z" cazzeggiando su Tik Tok.

Continua così: «...A parte tutto, politici davvero sparite da questo social, avete Instagram e Facebook, non state qua, non c'entrate niente e fate brutta figura, pensate che la gente che vi mette like e commenti lo fa perché vi supporta. No, è che vi pigliano tutti per il c***, carissimi». Ecco, a parte l'utilizzo del francese stretto, il messaggio arriva dritto e, francamente, colpisce nel segno.

E ancora: «Magari qualcuno vi supporta pure, ma vi fermo subito: non è che siamo così stupidi che ci basta vedere un video su Tik Tok per votarvi. Date l'idea che noi siamo proprio plasmabili e rincoglioniti. Come se ci passaste un video con delle scritte e delle musichette accattivanti e boom, voto per voi. Ragà, non credo proprio, l'unica cosa che possiamo fare quando vi incontriamo è prendervi per il c***, quindi se ci volete intrattenere va benissimo, ma in generale non perdete tempo perché potreste fare molto altro». E non c'è molto altro da aggiungere.