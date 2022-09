Giovanni Floris? Clamoroso: chi è Marta Collot, la donna per cui 'ha perso la testa'

06 settembre 2022 a

Tutti pazzi per Marta Collot. Ai più sconosciuta, la ragazza è stata citata da Giovanni Floris in una lunga intervista ed ecco che la Rete si è mossa: in tanti sul web hanno digitato il suo nome per capire di chi si trattasse. Risultato? Marta, 26enne di Treviso, è la più giovane candidata alla carica di governatore dell’Emilia Romagna, nonché leader di Potere al Popolo.

Il suo carisma, come detto, è stato apprezzato dal conduttore di DiMartedì che al Corriere della Sera ha ammesso: "Cerco sempre di valutare le persone oltre al personaggio. È una donna che crede nella politica, e che quando ha un turno di lavoro rinuncia a venire in trasmissione. Mi ha colpito. Non è certo usuale".

Lei stessa, sulla pagina di Potere al Popolo, si descrive così: "Nel 2013 entro a far parte del neocostituito gruppo giovanile Noi Restiamo. Insieme a loro sperimentiamo un’avanzata intersezione tra questione giovanile e lotta per il diritto all’abitare. Oltre a ciò, quest’esperienza mi permette di coltivare il valore dell’internazionalismo: organizzo gli incontri del Forum to Fight per due anni (forum europeo di organizzazioni politiche giovanili), mi reco spesso in Paesi Baschi e in Catalogna, seguendo da vicino la vicenda del referendum per l’indipendenza, ho visto cos’è la guerra a Kobane, nelle settimane in cui infuriava la battaglia tra Isis e combattenti curdi". E chissà se l'endorsement di Floris la aiuterà in campagna elettorale.