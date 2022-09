In Onda, Giovanni Floris: "Temo una enorme figuraccia", il politico 'spacciato'

02 settembre 2022 a

Giornata di esordi su TikTok in vista del voto del 25 settembre, quella di ieri, giovedì 2 settembre. Sul social dei "giovani" ecco sbarcare, tutti nel giro di pochi minuti, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e il Pd di Enrico Letta. I risultati? Rivedibili, ammettiamolo.

E dell'ondata di sbarchi su TikTok se ne parla a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, dove ospite in studio c'è Giovanni Floris, in vista del ritorno alla conduzione del suo Di Martedì. "Non credo che le piazze abbiano un'influenza così forte per cui se ad agosto non ci sono piazze cambia il risultato elettorale. Così come credo che l'esperienza di TikTok non porterà grossi voti...", premette introducendo l'argomento.

E così, viene mostrato un servizio con estratti dei primi video sul social di Berlusconi e Renzi, quidi Telese chiede a Floris se anche lui è su TikTok. "Avete preso l'ospite sbagliato, io non sono su nessun social", risponde.

Poi, mister DiMartedì, si presta all'analisi: "Il social serve sì a intercettare il voto dei giovani, ma va studiato. I linguaggi dei leader politici e dei giovani su TikTok sono molto differenti. Temo che si possa essere molto presi in giro - afferma -. Non so se vi ricordate il film di Natale, a un certo punto c'è Massimo Boldi che vuole partecipare alle vacanze dei figli, dice arriva l'uragano... si rischia di fare un po' una figuraccia con quel mondo. Studiarlo e capirlo, invece, penso sia molto importante", conclude Giovanni Floris, profetizzando un futuro amarissimo per i politici su TikTok.