DiMartedì, schiaffo di Giovanni Floris a Roberto Speranza: come torna in onda

Giorno dopo giorno, ripartono tutti i programmi televisivi della stagione. Ripartenza in anticipo, spesso e volentieri, causa imminenti elezioni, fissate per il 25 settembre. E domani, martedì 6 settembre, ecco che tornerà in video anche Giovanni Floris con il suo DiMartedì, rigorosamente su La7.

E Floris ha deciso di tornare ad avere il pubblico, per quanto la capienza non sarà completa: il massimo è del 70 per cento. Le limitazioni, ovviamente, sono ancora dovute al coronavirus. Ma non è tutto, perché a DiMartedì non solo tornerà il pubblico, ma tornerà senza mascherina. Un clamoroso, per quanto metaforico, "schiaffo" a Roberto Speranza. Tutto il pubblico, però, verrà sottoposto a tampone prima dell'ingersso in studio.

Al contrario, PiazzaPulita di Corrado Formigli e Non è l'Arena di Massimo Giletti resteranno senza pubblico. Nel caso di Formigli, la scelta - rivela TvBlog - sarebbe "stilistica": insomma, ha gradito la trasmissione senza pubblico. Non a caso, interpellato proprio da TvBlog a metà marzo, il conduttore affermò: "Il pubblico era diventato la stampella dei politici ospiti, alzava i decibel e basta. Col covid siamo stati tutti costretti a ripensare le trasmissioni e io ho pensato che questo schema fosse più in armonia con il mio schema". Schema che infatti ha deciso di mantenere.