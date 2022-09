Otto e mezzo, Travaglio contro Meloni: "Ecco chi c'è dietro di lei"

06 settembre 2022 a

Secondo Marco Travaglio, Giorgia Meloni non rappresenta una novità politica. Lo ha detto lui stesso in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Lanciare l'allarme su Giorgia Meloni ha creato una narrazione a lei funzionale. Lei vuole accreditarsi come una politica nuova, come la portatrice di una nuova destra. Ma non c'è niente di nuovo in Giorgia Meloni, niente di nuovo alle sue spalle".

Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, "nel partito della Meloni ci sono Ignazio La Russa, Fitto, Tremonti, Pera e poi negli altri partiti ci sono Giorgetti, Casellati, Gasparri, Calderoli, c'è persino Bossi... c'è il governo al gran completo del berlusconismo che ci ha rovinati". Per Travaglio, insomma, con l'eventuale nuovo governo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia non cambierebbe nulla. Peccato che la Meloni non sia mai stata presidente del Consiglio e che questo porterà inevitabilmente delle novità.

Travaglio, comunque, ha insistito ed è andato dritto per la sua strada dicendo: "La sua classe dirigente è la stessa di 20 anni fa, invecchiata di 20 anni. È su questo che un centrosinistra perlomeno decente dovrebbe fare polemica, non su Orban, Putin, dittatura e Mussolini, cioè tutte cose che non fregano niente a nessuno o cose a cui nessuno crede".