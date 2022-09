DiMartedì, Crosetto e i messaggi del giornalista di sinistra: "Manipolazione sulla Meloni schifosa"

07 settembre 2022 a

In vista delle elezioni a DiMartedì si è parlato di politica e, più in particolare, dell'ascesa di Giorgia Meloni. Eppure qualcuno ha contestato la puntata condotta da Giovanni Floris e mandata in onda il 6 settembre. Lo dice chiaro e tondo Guido Crosetto, che pubblica un messaggio che lascia spazio a ben pochi dubbi. La didascalia del co-fondatore di Fratelli d'Italia parla già chiaro: "Non sto seguendo DiMartedi e La7 ma mi arriva questo messaggio, da una giornalista autorevole, di sinistra".

Ecco poi il testo: "Ciao, non so se stai vedendo DiMartedì, stanno facendo un processo ignobile a Giorgia Meloni. Non ho mai visto una manipolazione più schifosa e scandalosa". E ancora: "Hanno tagliato col bisturi sonori di Giorgia dal 2014 ad oggi e un branco di virologi, attori, scrittori più Bersani e la Ronzulli li commentavano, un processo senza difesa".

Ma il messaggio non finisce qui, con il misterioso giornalista che ricorda: "L'hanno fatta passare persino per una che vuole abolire la legge 194... non può passare". Tanti i commenti piovuti sotto al post, tra questi quello di un utente che dà per scontata la vittoria del centrodestra alle elezioni:"Perché sulla 7 TV c'era contraddittorio buffoncello di sinistra. Fatevene una ragione è finita l'era dei governi di sinistra che da 11 anni ci ammorbano con le loro falsità.Finalmente si torna alla democrazia. Chi vince governa". Ma anche: "Nulla di nuovo, classico metodo comunista di sinistra. Sminuire l'avversario perché non hai argomenti superiori per poterlo battere. Stupidi chi ci crede".