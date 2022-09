Guido Crosetto contro Conte: "Parla senza capire", la figuraccia

09 settembre 2022 a

a

a

Non è stata una grande giornata per Giuseppe Conte. E Guido Crosetto la chiude irridendo letteralmente il leader del Movimento 5 Stelle. "Avete notato che si respira già aria di larghe intese?", domanda sornione l'ex premier intervenendo alla presentazione del programma elettorale grillino all'Auditorium della Conciliazione di Roma. "La candidata più avanti (Giorgia Meloni, ndr) dosa bene le uscite, e fa bene visto una classe dirigente che la farebbe perdere se parlasse. Comunque lo diciamo forte e chiaro: noi non ci saremo". Conte prosegue: "Colpisce lo spin doctor di Meloni, Crosetto, che oggi su Avvenire afferma che si potrà fare un altro governo dei migliori. C'è sempre il migliore dei migliori. Noi lo diciamo chiaramente, a scanso di equivoci: no ad accozzaglie e larghe intese. Lo abbiamo fatto solo una volta, perché il paese era in brache di tela. Noi non ci saremo, lo diciamo adesso qui".

"Meloni da Floris, uno schifo". Crosetto, l'sms del noto giornalista di sinistra | Guarda





A stretto giro di posta, arriva la replica ficcante dello stesso Guido Crosetto: "Conte parla senza capire - scrive su Twitter il fondatore di Fratelli d'Italia -. Ho detto che Giorgia Meloni cercherà di fare un Governo con le migliori persone, tra quelle che condividono il suo progetto di rinnovamento vero dell’Italia. Lui ci ha tenuto a far sapere che non ne farà parte! Era chiaro, che non fosse tra quelle".





A coronare le 24 ore da incubo dell'Avvocato, l'uscita sulle spese militari. "La prossima settimana - preannuncia Conte - il governo nel silenzio generale porterà in Commissione dei decreti per 10 miliardi di maggiori investimenti militari. Troveranno il M5s a bloccare questa strada". Replicai Enrico Borghi del Pd: "Il Giuseppe Conte che oggi sale sulle barricate in nome del pacifismo antimilitarista e' un omonimo di quel Giuseppe Conte che, da capo del governo, voto' e fece votare l'istituzione del Fondo Investimenti Difesa i cui decreti attuativi sono oggi in emanazione?".