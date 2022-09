Non è l'Arena, bomba politica di Giletti: "Gli tolgo la maschera", chi porta in studio

10 settembre 2022 a

Tutto pronto per la prima puntata della nuova edizione di Non è l'Arena. Massimo Giletti tornerà in onda domenica 11 settembre su La7. Tra i temi da trattare la campagna elettorale e l'imminente voto. "Torno in tv più agguerrito che mai. Toglierò la maschera ai politici prima del voto", premette il giornalista in un'intervista a DiPiùTv. In studio infatti ci saranno diversi leader politici come Matteo Salvini, numero uno della Lega.

In ogni caso le polemiche sulla scorsa edizione non sono mancate. Giletti ha sollevato parecchio clamore conducendo una puntata da Mosca, dalla Piazza Rossa. Puntata per cui ha subito pesanti accuse: "Mi hanno accusato di narcisismo per i miei reportage sulla guerra - confessa -, ma ho la coscienza tranquilla e vado avanti per la mia strada".

Lui stesso ammette che la conduzione in piena guerra non è stata semplice. Prima di recarsi in Russia, il giornalista è stato in Ucraina: "Ero in una stanza, in piena notte, quando è suonato l’allarme aereo", racconta spiegando di aver fatto gli anni mentre era a Odessa. E ancora: "Rischiavo di finire sotto un bombardamento. Ho guardato distrattamente l’orologio, ho visto che era il 18 marzo e hi pensato 'Ho appena compiuto 60 anni'".