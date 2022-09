In Onda, De Bortoli avverte il centrodestra: "Caso unico, cosa può accadere"

10 settembre 2022 a

a

a

"Il compito del prossimo governo è arduo". Ferruccio De Bortoli a In Onda, nella puntata di sabato 10 settembre, non nasconde una certa preoccupazione: "Dobbiamo evitare una crisi finanziaria, o comunque mostrare all'Europa che non siamo deboli dal punto economico - avverte nel salotto di Concita De Gregorio e David Parenzo -. Il caso unico nella storia è che il prossimo governo dovrà fare una legge di Bilancio in pochissimi giorni".

"Brutta put***a", cosa gli tira addosso: l'abusivo brutalizza la giornalista di Giordano | Video

Dello stesso parere dell'ex direttore del Corriere della Sera, Gerardo Greco: "Chi arriva deve sopportare un peso incredibile, perché si vota sui bisogni primari. Questa campagna mi fa tremare. Io questi occhi di tigre del Pd li ho visti pochissimo. Forse - conclude lanciando una vera e propria stoccata - devono fare qualcosa in più".

Un'affermazione che scatena Elly Schlein, vicepresidente di sinistra della Regione Emilia-Romagna. È lei a frenare su una scontata vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre: "Credo che la partita sia aperta e vada giocata. Noi dobbiamo assicurare una buona affluenza, per questo stiamo girando tutti i territori. Contestano al Pd di essere al governo da 10 anni, ma l'ultimo governo solo con il Partito democratico risale al 2008. C'è tanta retorica".