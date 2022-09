Fuori dal Coro, Mario Giordano? Lavatrice, phon e urla: lo show anti-Ue

14 settembre 2022 a

a

a

Mario Giordano su tutte le furie. Il conduttore di Fuori dal Coro, programma di Rete 4 in onda martedì 13 settembre, contesta la decisione dell'Europa di limitare il consumo di energia. "L'Ue ha avuto l'idea contro la crisi energetica: spegnere gli elettrodomestici in certe ore. Se c'è la lavatrice, non si può accendere il phon e se salta il contatore, si ferma tutto".

Meloni ospite? Tsunami-Mario Giordano: clamoroso, cosa accade a Fuori dal Coro

Da qui la stoccata: "Questi hanno spento il cervello, perché chiedono sacrifici ai cittadini mentre loro dormono". Poi ecco che in studio parte una canzone che lascia ben poco spazio all'immaginazione, con ballerino che danzano sotto le note di: "Tu, tu, tu dov'eri? E Draghi ci illudeva: 'il tetto non c'è più'". E ancora: "Gli aiuti non arriveranno, ci scalderà Grisù".

"A chi ha affittato la sua villa in Toscana". Giordano, pesantissimi sospetti su Zelensky | Video

A breve, infatti, la Commissione europea dovrà discutere il Piano europeo per la riduzione dei consumi di energia elettrica e gas. Tra le ipotesi proprio quella di impedire ai cittadini di usare due elettrodomestici in contemporanea in alcune ore della giornata. Più nel dettaglio, l’Unione segnalerà una cifra mensile di riduzione del consumo che dovrebbe aggirarsi intorno al 10 per cento e ogni paese dovrà rispettarla.