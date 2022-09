Vittorio Feltri scatenato: "Berlusconi spiega cos'è la libertà? Ora faccio io..."

17 settembre 2022 a

Ormai è un must di questa campagna elettorale. Di cosa parliamo? Presto detto, di Silvio Berlusconi su TikTok. Uno sbarco, quello sul social, che ha registrato numeri record e suscitato altrettanta curiosità e ilarità. Ma non ci sono dubbi: operazione compiuta, il Cav su TikTok sta raggiungendo milioni di giovani e giovanissimi.

E in uno dei suoi ultimi video, il leader di Forza Italia si è speso nella spiegazione di che cos'è la libertà. Poi, anche le battute. Come quando afferma di rivolgersi a chi ha più di 18 anni "ma non per farmi presentare la vostra ragazza", bensì "per votarmi". Infine, i contenuti e la spiegazione delle misure che Forza Italia vuole introdurre per il futuro delle nuove generazioni.

E la spiegazione della libertà firmata Cav è stata vista anche da Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero. E il direttore ha commentato, quella spiegazione, su un altro social: Twitter. Il tutto con un cinguettio essenziale e tranchant, così come nel suo stile. "Berlusconi ha spiegato ai ragazzi cosa è la libertà - premette -. Adesso la spiego io. Libertà è farsi i ca*** propri senza interferire nei ca*** altrui", conclude Vittorio Feltri senza troppi giri di parole.