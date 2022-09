Non è l'Arena, Corona si accascia sulla sedia: "Non ci credo", cosa scopre

19 settembre 2022 a

a

a

Stupore in diretta per Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi viene a scoprire a Non è l'Arena di essere stato nuovamente bloccato da Instagram. Ospite della puntata di domenica 18 settembre, Corona torna a parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Già i giorni scorsi, il profilo dell'imprenditore era stato oscurato a causa delle sue rivelazioni. Ed ecco il nuovo provvedimento. Nel filmato rilanciato dalla trasmissione condotta da Massimo Giletti, si sente una voce dietro la telecamera che avvisa Corona.

"Perché ha sposato Totti": l'ex contro Ilary Blasi, parole pesantissime

Poi lui risponde, pensando si tratti di uno scherzo: "Mi hanno bannato di nuovo? Dai non dire cag***, fai vedere". A quel punto Corona verifica lui stesso il suo cellulare: "C'ho 68 whatsapp. È stata effettuata la disconnessione, accedi di nuovo". E ancora, sfogandosi: "Non ci posso credere, non ci credo".

"Ti devono uccidere per...": il messaggio estremo del figlio di Corona a papà

Corona telefona all'amico che gli conferma: "Non ho provato, ha provato Francesca ma l'utente è stato bloccato. Aspettiamo, la solita rottura di co***. Tra l'altro non hai ricevuto mail, nulla, è verosimile che si sono messi d'accordo in 100 per fare il ban". Intanto si vede l'imprenditore sprofondare nella sedia e concludere nuovamente con un "non ci posso credere".