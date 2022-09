Non è l'Arena, blitz di Giletti dalla Meloni: "Ecco quando stacco il telefono"

Sullo stesso argomento: Draghi vola negli Usa? Girano voci clamorose su FdI e la Meloni

"Se Maometto non va alla montagna...". Dopo due ore d'attesa davanti all'ingresso della sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa a Roma, con queste le parole Massimo Giletti ha bloccato Giorgia Meloni per una intervista che si è sempre rifiutata di rilasciare alle trasmissioni de La7. La leader di Fdi scendendo dall'auto si è trovata di fronte il giornalista: una sorpresa che la fa sorridere. "Erano anni che non aspettavo una donna per ore. Del resto non avevo alternative: lavoro ancora per La7 e se la Meloni non va alla montagna...", le dice Giletti che poi rivela: "Con questa attesa mi ha fatto tornare giovane". A questo punto Giorgia Meloni lo ha invitato ad entrare per l'intervista.

Giletti gli ha chiesto conto della sua sospensione della campagna elettorale per votare il decreto Aiuti che per Meloni "non basterà per risolvere il problema energetico". "È bene che il governo stanzi risorse per calmierare le bollette, ma non bastano", dice convinta la leader di Fdi snocciolando i numeri. "Non penso che la questione si risolva spendendo soldi", poi spiega: "Il prezzo del gas sale perché la speculazione si approfitta dei giochi che sta facendo la Russia e fa pagare il gas, che viene venduto allo stesso prezzo, a un prezzo molto più alto". "Io capisco che siamo in emergenza come dice Matteo Salvini", continua la Meloni, "ma l'emergenza la devi stroncare. Se non risolviamo la cosa a monte non bastano 30 miliardi: ne servono 50, 100, 200". E spiega: "Sono soldi in deficit che scarichiamo sulle spalle dei nostri figli per regalarli alla grande speculazione delle big company del gas. Io penso che il problema vada risolto a un altro livello ". "Mi fa specie che l'Europa sia così lenta", incalza la Meloni.

Nel corso dell'intervista Giorgia Meloni risponde anche a chi - come Chiara Ferragni - le dice che una volta premier toglierà tutele agli omosessuali, alle donne. "Io sono una donna, ma non abbastanza perché non sono di sinistra: è una cosa abbastanza ridicola sentire che la prima donna premier in Italia non è un modo per rompere il tetto di cristallo che ha sempre colpito le donne italiane. In chiusura d'intervista Giorgia Meloni parla anche della estenuante campagna elettorale che l'ha portata a fare comizi in tutte le Regioni d'Italia con la figlia Ginevra che si lamenta perché la vede poco. "Questo mi rimarrà di questa campagna elettorale". "Se torna a Palazzo Chigi?", chiede Giletti. Risponde Meloni: "Poi vederemo. Mi spaventa il fatto che possa peggiorare ma farò del mio meglio come ho sempre fatto. Per fortuna è una bambina molto comprensiva, poi certo si lamenta come tutte le bambine che vorrebbero vedere di più la loro mamma. Io cerco di ottimizzare il tempo e quando sto con lei basta: si stacca il telefono".